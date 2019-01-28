Salda kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti

Türkiye'nin göl manzaralı ilk ve tek kayak merkezi olan Salda Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla 2019 yılı açılışını gerçekleştirdi. Kar kalınlığına 50 cm olduğu merkez hafta sonu tatilcileri ağırladı. Kayak merkezinin bu yılki işletmesi Yeşilova Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülüyor.

Son bir kaç yıldır yamaç paraşütü ve tracking sporcularının da ilgi odağı haline gelen bölge kışında kayak merkezi olarak cazibesini koruyor.