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Salda Kayak Merkezi'ne yılın ilk karı düştü

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü.


Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Öğleden önce başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kayak merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Yeşilova ilçesi Salda Turizm Merkezi sınırları içerisinde Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde bulunan Salda Kayak Merkezine de yılın ilk karı yağdı. Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıkta olan kayak tesislerinde, en uzunu 1600 metre, en kısası 500 metre olan 5 pistlerle, 860 metrede zirveye ulaşan iki kişilik teleski bulunuyor.

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