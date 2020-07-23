Salda'da kirliliğin önün geçildi suyu içilebilir hali geldi

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ve kıyılarında özel olarak yapılan bariyerler ve özel koruma tedbirleri su kalitesini yükseltti.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından 7/24 canlı kamera sistemiyle kontrol altında tutulan Salda gölüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından sürekli su kalitesi tahlilleriyle göl suyunun içme suyu ile aynı kalitede olduğu doğrulandı. Krater Göl olması ve alınan tedbirler sayesinde kendini yenileyen Salda Gölü Suyu içme Su kalitesine ulaştı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Salda Gölünde uygulanan tedbirleri gösteren görselleri yayımlayarak Salda'nın öncesi ve sonrası belgelerini paylaştı.