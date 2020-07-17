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Şehit Ömer Halisdemir Burdur'da dualarla anıldı

15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir için Burdur’da Mevlidi Şerif düzenlendi.

15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir için Burdur'da Mevlidi Şerif düzenlendi. Düzenlenen Mevlidi Şerifte, imam hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar ile şehitler yad edildi.


Ömer Halisdemir'in kardeşi Elif Serin Mevlidi Şerif düzenledi. Mevlide, Burdur Valisi Ali Arslantaş, 15 Temmuz şehidi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ve Serin ailesinin yakınları katıldı.


İmam hatipler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Enver Türkmen şehitler adına dua okudu. Vali Arslantaş, vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen sıktığı ilk kurşunla 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'e Allah'tan rahmet dilerken, kardeşi ve ailesine tekrar sabırlar diledi.

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