Sel suları mahalleyi gölete çevirdi

Burdur'da aşırı yağışlar nedeniyle gölete dönen Boğazköy Mahallesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası mahalle sular altında kaldı. Adeta göle dönen mahallede çok sayıda ahır ve ev, sel sularına teslim oldu. Birçok besicinin yetiştirdiği hayvanlar için aldıkları yemler ise kullanılamaz hale geldi. Mahalleyi kaplayan sel suları drone ile görüntülendi.

Görüntülerde, yağışın etkisiyle oluşan hasar gözler önüne serildi.