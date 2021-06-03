Senir su kuyularının çalışmaları başladı

Burdur'un içme suyu sıkıntısına alternatif çözüm olarak düşünülen Senir'de bulunan su kuyularının hacimlerinin yeterliliği ile ilgili çalışmalar başladı. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, su kuyularındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Senir Kasabasındaki su kuyularındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burdur'un su sıkıntısına alternatif çözüm olarak yeniden faaliyete geçirilmesi planlanan Senir İçme Suyu Hattı'nda 3 kuyuda yeterli hacimde su olabileceğini ifade eden Başkan Ercengiz “Bugün Burdur Belediyesi tarafından Senir'de daha öncesinde açılan kuyuları yerinde inceledik. DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve Belediyemiz çalışanları bugün 3 adet kuyu da yeterli hacimde su olabileceğini ifade ettiler. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Senir suyu Burdur'umuz açısından hem nitelikli hem de kaliteli içme suyuna sahip bir kaynak.

Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları başlattılar. Önümüzdeki günlerde de göl geçişi ile ilgili gerekli çalışmaları yapıp boru bağlantılarını tamamlamak için çalışmaları başlatacağız. Lütfen İçme suyumuzu israf etmeyelim, Burdur'umuz gelecek yüzyıla da çocuklarına da yaşanabilir bir kentte içme suyu bırakabilsin” dedi.