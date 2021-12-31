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Seradan sulama borularını çalan 4 şüpheli yakalandı

Burdur’da seradan sulama borularını çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur'da seradan sulama borularını çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen olayda seraya ait sulama boruları çalındı. Sera sahibi H.S.'nin ihbarı üzerine incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, sulama borularını çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sulama borularını çalan V.U., M.Ö., M.D. ve Ş.Ç, jandarmanın operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

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