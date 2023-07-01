Seyir halinde alev alan lüks cip yanarak kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolu Bucak Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Isparta istikametine seyir halinde olan Recep Güngör yönetimindeki 34 MRN 58 plakalı Range Rover marka lüks otomobil, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkiine geldiğinde araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü Recep Güngör aracı hemen durdurarak otomobilden uzaklaştı.

Recep Güngör'ün 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleri ile yaptığı müdahaleye rağmen söndürülemeyen yangına bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken otomobilde bulunan Recep Güngör ve arkadaşı olayı yara almadan atlattı.