Seyir halindeki araç alev aldı

Burdur'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün gece Burdur-Antalya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Antalya istikametine giden Zahid İsayev yönetimindeki 15 MA 0779 plakalı otomobilin motor kısmı, seyir halindeyken kurna rampalarında alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin itfaiyeye haber vermesi üzerine, Burdur İtfaiye ekipleri olay yerine geldi. Motor kısmından alev alan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor kısmının büyük bir bölümü alevlerden zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.