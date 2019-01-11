Soba patlamasında yaralanan 2 kişi ambulans uçakla İzmir'e gönderildi

Burdur Bucak'ta organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren özel bir mermer fabrikasında yaşanan soba patlaması sonucu yaralanan 6 kişiden 2'si ambulans uçakla İzmir'e gönderildi.

Dün meydana gelen patlamada olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan Z.A ve H.T. Bucak Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri koordinasyonunda, Süleyman Demirel Havalimanından ambulans uçakla İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine nakledildi. B.G. isimli yaralı Bucak Devlet Hastanesi cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, A.A. ve M.K. acil serviste gözlemlenerek tedavileri yapıldı. M.G. isimli yaralı ise ayaktan tedavisi yapılarak taburcu edildi.