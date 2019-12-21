Sosyal medyadan Mercedes gelin arabas? isteyen ?ifte ba?kandan s?rpriz jest

Mutlu bir yuva kurmak isteyen Ay?e ve Yunus Emre ?ifti, Mercedes marka gelin arabas? hayallerini sosyal medya ?zerinden Burdur Belediye Ba?kan? Ali Orkun Ercengiz'e iletti. Gen?lerin ricas?n? k?rmayan Ba?kan Ercengiz gen? ?ifte Mercedes bir gelin arabas? s?sletti.

Ay?e Ceylan ile Yunus Emre Aslan ?ifti, gelin d???nlerinde Mercedes marka bir gelin arabas? hayal etti. Gen? ?ift bu hayalini Burdur Belediye Ba?kan? Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya ?zerinden iletti. Sosyal medyadan gelen bu talebe duyars?z kalmayan Ercengiz gen? ?ifte Mercedes marka bir gelin arabas? s?sletti.

Gen?ler haz?rlanan gelin arabas?yla Ercengiz'i ziyaret etti. Gen?leri kap?da kar??layan Ercengiz, "Bug?n iki g?zel karde?imizin mutlu g?n?. Benden istekleri olmu?tu. Bu da bize ?ok ?abuk ??z?lebilir bir i? geldi ve isteklerini yerine getirdik. Bug?n onlar?n gelin arabas? siyah bir araba oldu. Allah mutluluklar?n? daim etsin. Y?reklerinde sevgiyi, sayg?y? ho?g?r?y? hi? kaybetmesinler ve in?allah do?acak ?ocuklar?n? da evlerinde ziyaret etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Hayali ger?ekle?en Yunus Emre Aslan ise duydu?u mutlulu?u dile getirerek, ?Bize Ba?kan?m?z?n yapt??? iyiliklerden dolay? te?ekk?r ediyoruz. Kendisinin bize her konuda yard?mc? oldu?unu biliyoruz. Her zaman kap?s?n? ?alabilece?imizi ve yan?na gidebilece?imizi biliyorum. Bu iste?imizi k?rmad??? ve yan?m?zda oldu?u i?in te?ekk?r ediyoruz? dedi.