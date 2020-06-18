İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su tankeri yanmaktan son anda kurtarıldı

Burdur’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan su tankeri, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan su tankeri, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Burdur şehir merkezinden Antalya istikametine giden Kemal Ayak yönetimindeki 15 PC 572 plakalı İl Özel İdaresine ait su tankerinin motor aksamında Kabacalı mevkiinde seyir halindeyken yangın çıktı. Tanker şoförü aracına müdahale etmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de haber verdi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmı yanan su tankerine kısa zamanda ulaşarak müdahale edip söndürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.