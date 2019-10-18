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Süper Loto'ta 13 milyonluk büyük ikramiye Bucak'a çıktı

Süper Loto’da 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur’un Bucak ilçesinde bir kişiye çıktı.

Süper Loto'da 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişiye çıktı.


Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim'de çekilişi yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde bir vatandaşa çıktı. Süper Loto'nun talihli kuponunun Bucak'ta yapıldığı öğrenildi. Milli Piyango İdaresi Noter huzurunda 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 21.15'te yapılan Süper Loto çekilişinde Bucak'lı bir vatandaş, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.


Büyük ikramiye 5-8-11-20-23-24 rakamlarına isabet etti


Bileti satan Bucak Ganyan Bayi işletme sahibi Mehmet İnal, "Evet bileti ben sattım ancak kime sattığımı ya da hangi gün sattığımı bilmiyorum. Büyük ikramiye dün akşam Bucak'a çıkınca herkes biranda buraya yöneldi. Oldukça fazla talep var. Herkes Süper Loto oynamak için sıraya giriyor. Talep ciddi bir şekilde arttı. Biz de merakla bekliyoruz şanslı kişiyi” dedi.

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