İhlas Haber Ajansı

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Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

Burdur’da polis ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Burdur'da polis ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Burdur karayolu üzerinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda farklı çeşit ve miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içme ve paketlenmesi için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Araçta bulunan O.D., A.M., M.R.E. ve A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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