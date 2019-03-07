İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandılar

Burdur’da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.

Burdur'da Selçuklu dönemine ait tarihi sikkeleri satmaya hazırlanan 2 kişi jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Antalya'da oturan M.Y. ve N.H.'nin Selçuklu dönemine ait sikkeleri Burdur'un Bucak ilçesine getirerek satacağı tespit edildi. Yapılan yol kontrolünde M.Y. ve N.H.'nin içinde bulunduğu araç dün jandarma tarafından Burdur-Antalya karayolu Boğazköy yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. M.Y. ve N.H. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.