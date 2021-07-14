TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: “Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli olan bütün tedbirleri uygulayacağız”

Komisyon heyetindeki milletvekilleri ile Burdur Gölü'nde incelemede bulunan TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, “Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli olan bütün tedbirleri uygulayacağız” dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Burdur Gölü'nde incelemede bulundu.

Burdur İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda DSİ tarafından yapılan sunuma katıldıktan sonra Burdur Gölü manzaralı Serenler Tepesi'ne geçen Eroğlu, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle oluşan bir kuraklığın söz konusu olduğunu söyledi.

Burdur Gölü ilgili çalışmaların Orman ve Çevre Bakanlığı yaptığı zamanlarda başladığını ifade eden Eroğlu, “Biz bunlara karşı gerekli tedbirleri almazsak gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakamayız. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak için sulak alanlarıyla, ormanlarıyla, çevresiyle buralarda çalışmaların yapılması lazım. Burdur Gölü ile ilgili çalışmalar yeni değil. Ben Çevre ve Orman Bakanlığı yaptığım zaman daha sonra Orman ve Su işleri Bakanlığı zamanında burada bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planı 7 paketten oluşuyordu. Biraz önce DSİ müdürümüz de 7 paketten bahsetti. Paketlerden birisi burada sulama sistemlerinin kapalı sistem yani yağmur damlama sistemine dönüşmesiyle burada büyük bir seferberlik yaptık. Gölet sularının tamamını kapalı sisteme çevirdik. Böylece önemli miktarda su tasarrufu sağladık” dedi.

“Başka ilden kaynak suyu getirme çalışmaları araştırılmaya devam ediyor”

Yaz aylarında en çok su kaybının nedeninin buharlaşma olduğuna değinen Eroğlu, “Bu sene çok kurak geçti. Pek çok yerde dereler kurudu. Bunun da etkisi var ama tabi burada en önemli husus acaba başka ilden kaynak suyu getirebilir miyiz oldu. O konunun araştırılması yapılıyor. Bir de çok önemli bir araştırma da acaba buharlaşmayı azaltmak için çeşitli tedbirler yapabilir miyiz? diye ben arkadaşlara talimat verdim. Göl kenarında dört havuz açıldı, bu havuzlardan birine kimyasal madde, birinde dünyada da uygulanan yöresel toplar kullanıldı. Birde Güneş enerjisi panelleri gibi uygulamalar yapıldı. Güneş panelleri kullanılan havuzda buharlaşmanın yüzde 67 gibi bir oranda azaldığı görüldü. Toplarda da yüzde 50 oranında bir azalma oldu. Kimyasal maddenin fazla bir etkisi yok. Bizim burada mutlaka buharlaşmayı azaltmamız lazım. Bilhassa yaz aylarında en büyük kayıp buharlaşmadan kaynaklı” diye konuştu.

“Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli olan bütün tedbirleri uygulayacağız”

Burdur Gölü'nün Türkiye'nin en güzel göllerinden birisi olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Bir diğer sistem de yaz aylarında aktif karbon uygulamasını havuzların birinde deneyelim. Bunlardan hangisi etkiliyse bunu uygulayalım. Burdur Gölü Türkiye'nin en güzel göllerinden bir tanesi. Burdur'u seviyoruz. İnşallah komisyon ile birlikte bu raporları alacağız. Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli olan bütün tedbirleri uygulayacağız. Buharlaşma ile ilgili tedbirleri özellikle yaz aylarında uygularsak buharlaşmada 17 milyon metreküp gibi bir açık var bunu kapatmış olacağız. Bunu kapatmak mümkün, zor bir şey değil. Bunun sözünü veriyoruz.” diye aktardı.

“Atık sular arındırılarak Burdur Gölü'ne verilecek”

Burdur Gölü'nün kirlenmesi noktasında da birçok çalışma yapıldığına işaret eden Eroğlu, Burdur'un atık suların arındırılarak Burdur Gölü'ne aktarılacağına dikkat çekti. Eroğlu, “Şeker fabrikasının atık suları arındırılıyor. Sanayi kuruluşlarının atık suları arındırılıyor. Ayrıca İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de inşa edilince buradan arıtılan suyu da Burdur Gölü'ne vereceğiz” diye ifade etti.