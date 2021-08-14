Tefenni ilçesindeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Burdur'un Tefenni ilçesindeki ot çalı yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Tefenni ilçesi Yokuş Mahallesi ile kaymakamlık lojmanları arasındaki alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tefenni Belediyesi itfaiye ve arazöz ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından bir de kaplumbağa kurtarıldı. Yangında bir dönüm alan zarar görürken, alevler çamlık alana sıçramadan söndürüldü.