Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Uzay Çatı altında kurulan stantların açılışları yapıldı.

Burdur'da tarım ve hayvancılığın bel kemiği olduğunu vurgulayan Burdur Valisi Hasan Şıldak "Burdur'daki çiftçilerimiz gelişen teknolojileri yakından takip etmesi gerekli. Burdur'un pek çok tarım ve diğer alanlarda başarılı öyküsü vardır. Bunların başında gelen örgütlü kooperatif ve üretimi geliyor. Ben 1999 yılında Antalya'nın bir ilçesinde kaymakamlık yaparken Burdur'un tarım ve hayvancılığını o zamandan tanıyorum. Fuarlar gelişmişliğin bir göstergesi ve ihtiyaçlara karşılık bulduğu için yapılır. Birlik ve beraberliğin bir göstergesi olan fuara katkı sağlayan oda ve resmi kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı protokolün kurdele kesimi sonrasında fuar alanındaki stantlar gezildi. Fuarın açılışına Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Damızlık Yetiştiriciler Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 6. Bölge Orman Bölge Müdürü Rıza Kamil, Tarım İl Müdürü Oktay Darcan, resmi daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.