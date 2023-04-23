Tekeri kopan araç yoldan çıkıp reklam tabelasına çarptı: 1'i bebek 4 yaralı

Kazada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Burdur Antalya karayolu Kurna Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günalan köyünden Burdur istikametine seyir halinde olan Durmuş A. (24) yönetimindeki 15 ABC 040 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Kurna Rampalarını geçtikten sonra sol arka tekerinin kopması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Şevket M. (26), Ayşenur M. (23) ile 9 aylık M.K.M. yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada Şevket M. ve Ayşenur M.'ye çok sayıda dikiş atıldığı ve bacaklarında kırık olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.