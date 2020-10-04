İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telefonala ulaşamadığı annesini evde ölü buldu

Burdur’da telefonla arayıp ulaşamadığı annesinin evine gelen oğlu, yaşlı annesini evde ölü olarak buldu.

Burdur'da telefonla arayıp ulaşamadığı annesinin evine gelen oğlu, yaşlı annesini evde ölü olarak buldu.


Olay; Burdur Merkez Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde zihinsel engelli kızı ile yaşayan Hatice Akman'a (79) Antalya'dan telefonla ulaşamayan oğlu Burdur'a gelip eve girdi. Annesini evde hareketsiz halde bulan oğlu ve komşuları hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi ölüm sebebinin tespiti için Burdur devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.