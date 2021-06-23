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Tenis Turnuvası Vali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Gençlik ve Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası, Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın açılış maçıyla başladı.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Gençlik ve Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın açılış maçıyla başladı.


Çeşitli yaş kategorilerinde 25 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın açılış maçını yapan Vali Arslantaş, turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.

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