Test sonucu pozitif çıkan berbere maske veren başkanın sonucu negatif çıktı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde maske dağıttıkları A.T. isimli berberin Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasının ardından Kocaaliler Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'e yapılan Covid-19 testlerinin de negatif çıktığı öğrenildi.

Kocaaliler Beldesi'nde berberlik yapan A.T.'de, dün korona virüs olduğu tespit edildi. Kocaaliler Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ile birlikte aynı gün berber, bakkal ve esnafa siperlik ve maske dağıttı. Başkan Gökce, A.T.'ye de siperlik verdi. Berber A.T.'de çıkan Covid-19 virüsü sebebiyle aynı gün etkileşimde olduğu, Kocaaliler Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'e Covid-19 testi yapıldı. Yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Safa Sönmez yapılan test sonucunun negatif çıkmasına rağmen, her ihtimale karşı kendi evinde 14 gün karantinaya aldı. Karantina hakkında konuşan Sönmez, “Test sonuçlarımız çok şükür negatif çıktı. Sağlığımız iyi durumda. Şu anda bağ evinde kendimi karantinaya aldım. Başta kendi sağlığım olmak üzere, ailem ve halkımızın sağlığı için bir müddet karantinada geçireceğim” dedi.

Kocaaliler beldesi karantinaya alınırken, beldenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Kocaaliler beldesinde bir süre sokağa çıkmak yasaklandı.