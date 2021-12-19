Tırın dorsesi devrildi, çevreyolu trafiğe kapatıldı

Burdur'da ağaç kabuğu taşıyan tırın dorsesi devrildi. Burdur-Afyonkarahisar yolu trafiğe kapandı.

Kaza, Burdur - Afyonkarahisar çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Yüce, 01 ARY 98 plakalı tır ile seyir halinde iken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Yüce'nin tüm manevralarına rağmen ağaç kabuğu yüklü dorse devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Yüce, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri Burdur - Afyonkarahisar çevreyolunun Afyonkarahisar yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Devrilen dorse yol üzerinden kaldırılırken, yola saçılan ağaç kabuklarının temizlenmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.