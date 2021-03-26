Trafik ekiplerinden drone destekli denetim

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde drone ile yaptıkları denetimleri artırdı. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Uygulanan drone destekli trafik denetiminde, Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama kuralından 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye de Trafik İdari Para Cezası yazıldığı öğrenildi. Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.