Trafik kazasında ağır yaralandı, 15 gün hayata tutunabildi

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 15 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Ekim tarihinde, Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Şeref Seçer yönetimindeki 15 ABV 541 plakalı otomobil ile Şeref Dikmen yönetimindeki 15 ED 365 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla attı. Kazada sürücü Şeref Seçer ve aynı araçta bulunan Kezban Seçer (59), Seray Seçer (26) ve Ayşe Seçer (38) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe Seçer, durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Seçer, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Ayşe Seçer'in cenazesi Hızırilyas Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Burdur Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.