Trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Burdur'da toprağa verildi.

Okulların bir haftalık tatile girmesini fırsat bilen 70 yaşındaki Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan ve torunları Gökçe Kayhan (5 aylık) ile Mehmet Arda Şenka'yı alarak Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde çalışan kızını ziyaret için Burdur'dan Karabük'e gitti. Tezcan yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kente 8 kilometre kala Kızılcaören köyü yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan, olay yerinde hayatını kaybederken, 5 aylık torunu Gökçe Kayhan ise sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Arda Şenka ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Burdur'da toprağa verildiler

Karabük'ten gelen cenazeler Burdur Belediye Cenaze Hizmetleri birimine getirildi. Cenaze işlemleri bittikten sonra 70 yaşındaki Muzayin Tezcan, eşi Ayşe Tezcan, kızları Ayşe Kayhan ve 5 aylık Gökçe Kayhan'ın cenazeleri Ulucami Avlusuna yan yana kondu. Musalla taşı yetersiz olunca cenazeler getirilen sedyeye konuldu. Kazada kayın babası- annesi ile eşini ve çocuğunu kaybeden Ferhat Kayhan ise güçlükle ayakta durdu.

Ceza İnfaz Kurumunda Görevli olan Ferhat Kayhan'ın yakınları ve iş arkadaşları yalnız bırakmadı. Ulucami'nde kılınan ikindi namazı sonrasında cenazeler aynı cenaze araca konularak Sultandere mezarlığına defnedildi. CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Gürkan Gürdoğan, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.