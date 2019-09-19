Trafik Master Planı ikinci kez daha kapsamlı programlanıyor

Burdur'a daha akıcı bir trafik kazandırılması amacıyla Burdur Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde başlatılan ortak hizmet projesi toplantısı yapıldı. Rapor sonucunda daha akıcı bir trafik için çalışmalara hız verildi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in girişimleri ile 2016 yılında Burdur Kent Merkezi'nde daha akıcı bir trafik kazandırılması amacıyla, Burdur Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan ortak hizmet projesi Trafik Master Planı'nın ikincisi hazırlandı. Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ceylan, Prof. Dr. Soner İşbilen önderliğindeki ekip, Burdur Kent içi verilerini güncelleyerek trafik sorunlarını ve çözüm önerilerini çalışarak, bir sunum yapmak üzere Burdur Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen sunumda Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Zabıta Müdürü Şermin Cantürk ve zabıta personelleri ile birlikte, mevcut durum çözüm önerileri ve muhtemel fiziki değişiklikleri görüşüldü.

"Daha geniş kapsamlı programlıyoruz"

Gerçekleştirilen toplantının ardından konuya ilişkin bilgi aktaran Başkan Ercengiz, “Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ceylan, Prof. Dr. Soner İşbilen önderliğindeki ekibi 4 aydır kent merkezimizde saha çalışmaları sürdürdüler. Trafik sorunlarını, mevcut durum ve çözümleri ile ilgili gerçekleştirdiğimiz kent içi Trafik Master Planı'nın ikincisini daha geniş kapsamlı olarak programlıyoruz. Önümüzdeki süreçte esnafımızla bir araya gelerek, bir bilgilendirme toplantısı yapmayı planladık. Özellikle Gazi Caddesi, Hamit Çine Caddesi, Salı Pazarı civarı Yukarı Pazar'da yapılacak bir takım çalışmalarla, kent içi trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz. Kent içi trafiğinde yaya güvenliğinin ön planda olduğu ve öncelikle araç park sorunlarına çözüm getirerek, kentlimizin kent içi trafik sorunlarını gidermek için çalışmalarımızı hızlandırdığımızı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.