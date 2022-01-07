Traktör sürücülerine reflektör dağıtılarak önemi anlatıldı

Burdur'da jandarma ekipleri, ‘Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan ‘Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kestel köyünde traktörü olan sürücüler ile bir araya geldi. Traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler kapsamında görünürlüğü arttıran reflektör ve sürücünün devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen koruma çerçevesi demirinin önemi anlatıldı. Traktör sürücülerine üçgen reflektör ve broşürler dağıtıldı.