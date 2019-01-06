Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Burdur'da çalışmayan traktörünü rampa aşağı hareket ettirip çalıştırmak isteyen sürücü, şarampole devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez Kayaaltı köyünde 51 yaşındaki Fikri Çolak, evinin önünde bulunan 15 AE 623 plakalı traktörünü çalıştırmak istedi. Traktörünü çalıştıramayan Çolak traktöre binip rampa aşağı sürerek çalıştırmak isterken yolun kaygan ve buzlu olması sebebiyle yoldan çıkan traktör şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Fikri Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Evli ve iki çocuk babası Çolak'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.