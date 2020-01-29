TSO Başkanı Keyik, 2019'un faaliyetlerini paylaştı

Geçtiğimiz yıl 6 eğitim düzenlediklerini belirterek, bu eğitimlere 181 oda üyesinin katılım sağladığını söyledi. Keyik, oda üyelerinin yurt dışına gittiklerine İngilizce konuşabilmeleri için düzenledikleri, ‘Pratik İngilizce' kursunun da devam ettiğini ifade etti.

Hizmet yoluna 2005 yılında çıktıklarını kaydeden Keyik, planladıkları projelerin hayata geçirilmesi noktasında, çok önemli yol kat ettiklerini belirtti.

Burdur'da katma değer sağlama amacıyla çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çeken Keyik, “İlimiz ve ülkemiz için hizmet üretmek amacıyla çıktığımız bu yoldaki çalışmalarımızı sürekli kılmak ve BUTSO bayrağını daha da yükseklere taşımak başlıca hedefimizdir. Bundan sonra da sunacağımız hizmetler ve üreteceğimiz projelerle, Burdur'umuzun ülkemize sağladığı katma değerlerin karşılığı olarak hak ettiği yere geleceğine olan inancımız tamdır. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına; Çalışmalarımıza bize sağladığı güven, destek ve yardımlar için Meclis Başkanlık Divanımıza, Meclisimizin Değerli Üyelerine, Meslek Komitelerimize şükranlarımızı sunuyor, Odamız

çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

TSO Başkanı Yusuf Keyik, Türkiye 2019 yılı ekonomik panoraması ve gerçekleştirilen faaliyetleri tek tek anlattı. Keyik, şöyle devam etti: “2019 Yılı içerisinde 6 eğitim düzenlenmiş bu eğitimlere 181 odamız üyesi katılım sağlamıştır. 3 Nisan 2019 ile 10 Nisan 2019 tarihleri arasında odamız üyesi 34 katılımcı ile Münih İnşaat ve Mermer Makinaları Fuarına katılım sağladık. Program dahilinde İsviçre, Fransa, Almanya, Slovenya ve Avusturya ülkelerine ait bazı şehir ve yerleşim yerleri ziyaret edilmiştir. Üye sorunlarına çözüm için Tahkim Kurulu oluşturduk, üyelere gerekli bilgilendirilmelerde bulunduk. Müşterek Meslek Komite ve Meclis ve Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış bazı toplantılara kurum müdürleri ve Belediye Başkan ve yardımcıları davet edilmek sureti ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Odamız üyesi olsun veya olmasın meslek sahiplerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için Antalya merkezli bir firma ile anlaşılmak sureti ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alacaklara kolaylık sağlanmıştır. Odamız üyelerinin yurt dışına gittiklerinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde Pratik İngilizce öğrenmelerine imkan sağlayan bir kurs düzenleme sözü vermiştik. Uzman bir öğretici ile pratik İngilizce kursumuz halen devam etmektedir”