Türk Şeker'den Burdur'a indirimli satış mağazası

Türk Şeker, Burdur'da yetkili satış bayisi açtı.

Son zamanlarda yaşanan fiyat artışları ve marketlerde ürün fiyatlarındaki fahiş artışlarından dolayı ‘Türk Şeker' çeşitli ürünler için indirimli satış mağazası açtı. Mağazada un, turşu, makarna, şehriye ve salça gibi ürünler satışa çıkartıldı. Mağazada 1 kilogram şekerin fiyatı 11 TL, 1 kilogram ayçiçek yağı 29 TL 75 kuruştan satışa sunuldu. İndirimli ürünlerin satıldığı mağazaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mağazadan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Hamza Akçay, "Marketlere gidiyorsun fiyatlar iki misli, buraya geliyoruz makarnası var, şekeri var her şey var. Keşke Burdur'da böyle yerler daha fazla açılsa. Fiyatlar da çok uygun, vatandaşın alabileceği şekilde. Şeker burada 11 TL başka mağazalarda 13-14 TL. Gelip çantaları doldurup gideceğiz" şeklinde konuştu.