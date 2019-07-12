Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şubesinden eğitime destek

Burdur'da bir ana sınıfı yapımı ve bir yabancı dil sınıfı bakım, onarım ve donanımının Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından üstlenilmesine ilişkin protokol imzalandı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Işık Berberoğlu ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Protokole göre Kemal Solmaz Ortaokulu bünyesinde bulunan Ana Sınıfı yapımı ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Ortaokulu bünyesinde yer alan Zühra-Mustafa Özgüler Etkileşimli Yabancı Dil Sınıfının bakım, onarım ve donanımı gerçekleştirilecek.

Burdur Valisi Hasan Şıldak protokol imza töreni sırasında yaptığı konuşmada; "Yapılacak Ana Sınıfı ve Etkileşimli Yabancı Dil Sınıfı düzenlemesinin okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.