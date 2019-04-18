Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burdur Şubesi'nin kuruluş çalışmaları tamamlandı

Vali Hasan Şıldak, kuruluşu yeni tamamlanan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burdur Şubesi'nin yönetimini kabul etti.

Tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar başta olmak üzere, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliği ve toplumu olumsuz etkileyen bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek üzere çalışmalar yürüten, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Burdur Şubesi'nin kuruluş çalışmaları tamamlandı. Kurucu yönetim kurulu üyeleri Vali Hasan Şıldak'a nezaket ziyaretinde bulunarak, süreçle ilgili verdiği destek dolayısıyla kendisine teşekkür ettiler. Kuruluş sürecini yakından takip ettiği Yeşilay Burdur Şubesinin Burdur açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, hayırlı olsun dileklerini ileterek yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Burdur'da yürütülen büyük önem vererek bizzat başlattığı Burdur Valiliği “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” isimli uyuşturucu ile mücadelede etkin ve kapsamlı çalışmaların yürütüleceği projeye katkı açısından Yeşilay Burdur Şubesinin önemli paydaş kurumlardan biri olacağını ifade eden Şıldak, 1920 yılında kurulan Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan ve yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalarla bağımlılıkla mücadelede çok önemli başarılara imza atan Yeşilay'ın yeni kurulan Burdur Şubesinin büyük bir boşluğu dolduracağına inandığını belirtti.

Çalışmalar yürütmek üzere Türkiye Yeşilay Cemiyetine bağlı Burdur Şubesi olarak kurulan derneğin kurucular kurulu yönetiminde başkan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, yönetim kurulu üyeleri Valilik Yazı İşleri Müdür V. Ramazan Şencan, Serbest Diş Hekimi Süleyman Faki, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevinç Sütlü ve Uzm. Dr. Ayşen Til yer alıyor.