İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, mezarı başında dualarla anıldı

Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehadetinin 20.

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehadetinin 20. yıldönümünde Burdur'un Bucak ilçesindeki mezarı başında anıldı.


9 Şubat 2001'de 3'üncü Konya Ana Jet Üs Komutanlığında, F-5A uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, ölümünün 20'nci yıldönümünde Hacısarılar Mezarlığı şehitliğinde mezarı başında anıldı. Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök'ün şehitlikteki anma törenine Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, şehitlerin yakınları, Şehit Ayfer Gök Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.


Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Cumhuriyet Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök ve tüm şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Çiçek merasiminin ardından Bucak İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz ve ilçe müftülüğünde görevli din adamları tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.