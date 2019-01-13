'Türkiye'nin Maldivleri' manzaralı kayak merkezi misafirlerini bekliyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi sezon açılışını yaptı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi Eşeler Yaylası'ndaki Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sezon açılışına Vali Hasan Şıldak, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya katıldı.

Açılışta konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'un turizm potansiyeli açısından son derece yüksek değerlere sahip olduğunu belirterek, "Salda Kayak Merkezi'miz kış sporları için çok uygun bir ortama sahip. Hem başlangıç, hem orta ve hem de profesyonel düzeydeki kayak sporuyla ilgilenen sporseverler ve tatil amaçlı ziyarette bulunacaklar için son derece elverişli koşullara sahip. Üç ayrı pistimizde bin 900- 2 bin rakım aralığında çok seçenekler sunuyor. 20 yatak kapasiteli barınma imkanı ve kafeterya mevcut. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yeşilova Kaymakamlığımız bu tesisi itinayla işletiyor" dedi.

Bu yıl Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi'ne önemli ölçüde ziyaretçi gelmesini beklediklerini vurgulayan Vali Şıldak, "Yaz ve kış turizmine hitap etme noktasında bir bütünlük arz ediyor. Son derece uygun bir pozisyonda bulunuyor. Hem kayak merkezimizin hem de Salda Gölü çevresinin ortak girişimlerimizle, bakanlıklar düzeyinde yapacağımız çalışmalarla hem Çevre ve Şehircilik hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve özel sektörün her iki noktaya ilgi göstermesiyle buradaki turizm potansiyeli ortaya çıkacak ve ilimizde hem çok önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşacak. Salda Gölü'ne 2018 yılında 500 bin ziyaretçi geldi. Bunu biz lavanta turizmiyle zenginleştirmeyi ayrıca ilimizdeki tarihi kentlerin varlığını da buna ekleyerek çok güçlü bir turizm destinasyonu zincirine dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bakanlıklar nezdinde bu konuya olan farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sömestir tatili yaklaştı. Bütün kayak severleri ilimize ve Salda Kayak Merkezi'mize bekliyoruz" diye konuştu.

Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise “Salda Kayak Merkezi'ni Türkiye'ye tanıtarak daha fazla ziyaretçi gelmesi için gayret gösterdiklerini Burdur ve komşu vilayetlere tanıtarak daha fazla ziyaretçi gelmesi konusunda bir gayretimiz oluyor. Yapılacak daha çok işimiz var. Yolun daha başlangıcındayız. En büyük ihtiyaç sosyal tesisler. Kayakla ilgili yapılması gereken yeni teknolojileri buraya getirmek hepimizin görevi “ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kayak sezonun açılışı protokol üyelerinin kayak yapmasıyla açıldı.