İhlas Haber Ajansı

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Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Burdur'da kampa girdi

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi kamp hazırlıkları için Burdur’a geldi.

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi kamp hazırlıkları için Burdur'a geldi.


Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 12-13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ümit Milli Kadın Judo Takımı kamp için Burdur'a geldi. 10 Mart'a kadar sürecek kampın ardından tatamiye çıkacak sporcular belirlenecek ve şampiyonaya gidecek. Teknik heyet idaresinde kamp hazırlıklarını sürdüren sporcular günde çift idman ile şampiyonaya hazırlanıyor.

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