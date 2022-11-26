Umreciler dualarla uğurlandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde umreciler dualarla uğurlandılar.

Kovid-19 tedbirleri sebebiyle yaklaşık 2 yıldan bu tarafa yapılamayan hac ve umre organizasyonlarına getirilen serbestlikten sonra tekrar başlatılan umre ziyaretleriyle geçtiğimiz aylarda ilk umreci kafilesinin uğurlandığı Gölhisar'da, ikinci umre kafilesi Cuma namazını müteakiben düzenlenen programla uğurlandı.

Kur'an kurslarının dernek başkanlığını da yapan, emekli imam Hasan Hüseyin Erbil başkanlığında, ikinci kafile olarak umreye gidecek olan 30 umreci için düzenlenen programda dualar edildi, ilahiler söylendi. Merkez Camii bahçesinde yapılan uğurlama programında İlçe Müftüsü Yusuf Demiryürek'in yaptırdığı dua ile eller semaya açılırken, umreye gidecek vatandaşlar adına helallik istendi. Edilen duaların ardından alana gelen vatandaşlar umreye gidecek adaylarla tek tek tokalaşıp helalleşti. Hatıra fotoğraflarının da çekinildiği program cami bahçesinde sona erdi.