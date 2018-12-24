Üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimini

Burdur'un Gölhisar ilçesi'nde İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri tarafından paramedik günü etkinliği düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri tarafından mesleklerini tanıtabilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla paramedik günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Gölhisar 112 Acil İstasyonunda görevli personel, paramedik mesleği hakkında bilgiler vererek, mesleklerinde yaşamış oldukları tecrübelerden bahsettiler.

Gölhisar 112 Acil İstasyonu personeli Osman Yavuzkara, paramedik mesleğinin çoğu kişi tarafından bilinmediğini belirterek, “yaptığımız işte asıl amacımız para kazanmak değil, insanlara faydalı olabilmektir” dedi.

Geleceğin paramedik adayı öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte çeşitli tiyatro gösterileri, şarkı dinletileri ve çeşitli kamu spotu video gösterileri sunuldu.