Üniversiteli keçiler ilgi odağı oldu

Türkiye'de, kalkınmada desteklenen 5 üniversite arasında yer alan ve hayvancılık konusunda desteklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bahçesindeki Honamlı keçileri gülümsetti.

MAKÜ'nün şehir merkezindeki konferans salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bulunduğu alandaki Honamlı Keçileri, bahçede bulunanların ilgi odağı oldu.

Burdur'da bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin canlı olarak görmesi için bahçeye getirilen ve saman balyaları arasında yer alan Honamlı keçileri, görenler tarafından ‘Üniversiteli keçiler' olarak yorumlandı.

Üniversite bahçesindeki saman ve keçiler renkli görüntüler oluştururken, bazıları keçileri sevmeye çalışarak fotoğraflarını çektiler.

Burdur'un da içerisinde bulunduğu Teke Yöresi'nin markası olarak tabir edilen Honamlı Keçisi, MAKÜ'deki destekleme çalışmaları kapsamında yer alıyor.