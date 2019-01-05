Üniversiteli öğrenciler köy okulundaki çocukları oyuncakla buluşturdu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencilerinin 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası çığ gibi büyüdü. Oyuncakları çocuklarla buluşturan üniversiteliler miniklerin gönüllerini fethetti.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Cemre Zantur ve müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi Şevval Dağ, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki ay önce Burdur genelinde imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya karar verdi. Konuyu arkadaşlarıyla paylaşan iki öğrenci, büyük destek gördü. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, kampanya ile esnaftan ve vatandaşlardan 500'ün üzerinde oyuncak topladı. Burdur Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından paketlenen oyuncaklar kolilere konularak özenle hazırlandı.

Öğrenciler, topladıkları binlerce oyuncağı Burdur'un Kayış köyünde eğitim öğrenim gören çocuklara dağıttı.

Kampanyayı başlatan öğrencilerden Cemre Zantur, ihtiyacı olan çocuklara verilmek üzere oyuncak toplamaya karar verdiklerini ve kampanyanın bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmediklerini belirterek "Beklediğimizden çok oyuncak oldu. Şu an 500'e yakın oyuncağa sahibiz. Sosyal medyada yardım sayfalarını takip ediyorduk. Biz neden yapmayalım dedik. İlimizde ihtiyacı olan çocuklar çok fazla. Arkadaşlarımız da destek oldu. Hep birlikte başladık. Önce afiş bastırdık. Okullara gittik, halka, esnafa ulaştık. Yeni oyuncak alıp bize teslim edenler olduğu gibi çocuklarının, torunlarının oyuncaklarını da verenler oldu. Oyuncak toplama kampanyasına 50 kişi katıldı" dedi.

Minik çocukların sevinçlerine ortak oldular

Kampanyayı düzenlenen diğer öğrenci Şevval Dağ da oyuncak kardeşliğiyle köy okullarında eğitim gören çocuklara dokunduklarını belirterek "Oyuncakları çocuklara verdik ve çok mutluyuz. Onların gözlerindeki o mutluluğu görmek bizi çok mutlu etti" ifadelerini kaydetti.

Burdur'un Kayış Köyü İlkokulunda anasınıfında öğrenim gören minik öğrencilere hediyeleri sınıflarında hediye eden MAKÜ'lü öğrenciler minik çocukların mutluluklarına ortak oldu. Hediyeleri alan çocuklar paketleri açıp hediyeleri öpüp teşekkür etti.