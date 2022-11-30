Burdur'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6,73 gram eroin ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yeşilova ilçesi üzerinden kiralık araçla uyuşturucu madde geçirileceği bilgisi üzerine bahse konu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan R.A., A.G. ve M.G. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 6,73 gram eroin ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak "TCK Madde-191 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan tahkikat başlatılan şahıslar, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.