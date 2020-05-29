İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu operasyonunda sikke ele geçirildi

Burdur’da uyuşturucu madde operasyonunda yapılan aramada uyuşturucu enjekte edilmiş bir bez parçası ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ile 3 adet metal obje ele geçirildi.

Burdur'da uyuşturucu madde operasyonunda yapılan aramada uyuşturucu enjekte edilmiş bir bez parçası ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ile 3 adet metal obje ele geçirildi.


Burdur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K. isimli şahıs ikametine yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.K.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid (bonzai) enjekte edilmiş bir bez parçası ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ile 3 adet metal obje ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında hakkında tahkikata başlanan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.