İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı

Burdur’da uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Burdur'da uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.


Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehre uyuşturucu getireceği öğrenilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin Bucak-Antalya karayolu üzerinde durdurulan araçlarında yapılan aramada 6 gram eroin, 4 adet uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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