İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

Burdur’da il dışından uyuşturucu getiren şüpheli , jandarma tarafından yakalandı.

Burdur'da il dışından uyuşturucu getiren şüpheli , jandarma tarafından yakalandı. Üzerinden 25 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı.


Bucak ilçesinde. (U.D.) isimli şahsın Antalya İlinden uyuşturucu madde getireceği duyumu alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi Bucak ilçesi Elsazı köyü D-650 karayolu üzerinde fiziki takip sonucunda durdurulan araçta yakaladı. Üzerinden 25 gram metamfetamin çıkan şüpheli alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.