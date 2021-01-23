Uzaktan Eğitime Yakından Destek Kampanyası'na BUTSO'dan tablet desteği

Burdur Valisi Ali Arslantaş himayesinde başlatılan, “Uzaktan Eğitime Yakından Destek Kampanyası'na” Burdur Ticaret ve Sanayi Odası tablet desteği ile katkıda bulundu. Vali Arslantaş'ı makamında ziyaret eden BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve BUTSO Meclis Başkanı Ömer Çeliker, başlatılan kampanyaya 55 adet tabletle destek oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın da bulunduğu ziyarette, Vali Arslantaş, devam eden pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz için yaptıkları destekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kampanyaya daha önce destek veren yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, oda ve STK'lara da teşekkür eden Vali Arslantaş, birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu hassas süreçte, eğitim şehri olarak anılan Burdur'da ki öğrencilere bir nebzede olsa katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.