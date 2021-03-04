Vali Arslantaş, “En kısa sürede maviye dönüştüreceğiz”

Toplantıda konuşma yapan Vali Arslantaş, Burdur'un koronavirüs haritasında rengini en kısa sürede maviye dönüştüreceklerini söyledi.

Burdur'un yeni kontrollü normalleşme sürecine geçerken çok yüksek riskli gruplar arasında yer almasının başta kendisi olmak üzere tüm Burdurluları üzdüğünü ifade eden Vali Arslantaş, “Burdur'da yaşayan her bir bireyden İlin Valisi olarak bana kadar, hepimizin sorumluluğunun olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu surecide hepimiz birlikte ortaya koyacağımız iradeyle, yoğunlaştıracağımız denetimlerle birlikte kırmızı olan seyrimizi öncelikle turuncu ve sarı olmak üzere en kısa sürede maviye dönüştürerek Burdur olarak bir başarı hikâyesi yazacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Yoğun denetimler başlayacak

Hıfzıssıhha Kurulu ile beraber yeni ilave tedbirler alınacağını dile getiren Arslantaş, “Başta sahada denetimlerini ilk günden itibaren sürdüren kolluk ve zabıta birimlerimiz olmak üzere, yarından itibaren ilave olarak Belediye ve İl Özel İdaresi başta olmak üzere diğer kurumlarımız, ayrıca odalarımız bünyesinde oluşturulacak yeni denetim ekipleri ile birlikte herkes kendi sorumluluk alanını kapsayacak şekilde bütün işyerleri ve alanlarda yoğun denetimler yapmaya başlayacak. İlave olarak yeni tedbir kararlarını da gözden geçiriyoruz, kısa süre içerisinde Hıfzıssıhha Kurulunda karara bağlayarak uygulamaya koyacağımız ilave tedbirler alınacak. İlimizdeki bütün vatandaşlarımıza ulaşarak başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere uygulanan bütün tedbirlere uyma konusunda hassasiyet göstermelerini isteyeceğiz” diye konuştu.