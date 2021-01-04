İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Arslantaş, "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını inceledi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yassıgüme Köyü’ne ziyarette bulunarak yapımı devam eden "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yassıgüme Köyü'ne ziyarette bulunarak yapımı devam eden "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.



Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekleri ile yapılan "Yöresel Ürünler Pazarı" inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Arslantaş, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


İncelemeleri sırasında değerlendirmede bulunan Vali Arslantaş, önemli turizm merkezlerinin yol güzergahında bulunan, özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı bir güzergah üzerine yapılan Yöresel Ürünler Pazarı'nın bölge halkı ve üreticiler için önemli katkılar sağlayacağını belirterek, yapılacak pazarın başta Yassıgüme Köyü olmak üzere bölge üreticisine hayırlı olmasını diledi.


Yassıgüme ziyareti sırasında Vali Arslantaş'a, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.