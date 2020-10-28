Vali Arslantaş'tan Cumhuriyet doğumlu Mehmet dedeye doğum günü sürprizi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 29 Ekim 1923 doğumlu 97 yaşındaki Mehmet Altınkaynak'a doğum günü sürprizi yaptı.

Burdur Valisi Arslantaş, Büğdüz köyünde ikamet eden 29 Ekim 1923 doğumlu 97 yaşındaki Mehmet Altınkaynak'ın yaş günü mutluluğuna ortak oldu. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Merkeze bağlı Büğdüz Köyüne geçen Vali Arslantaş, burada ikamet eden 97 yaşındaki Mehmet Altınkaynak'ı evinde ziyaret etti. Cumhuriyetin ilan edildiği gün doğan Mehmet amcaya doğum günü pastası sürprizi yapan Vali Arslantaş, 29 Ekim 1923 yazan Ay Yıldızlı bayraklı pastayı Mehmet amcayla birlikte kesti.

Türkiye'de 29 Ekim 1923 tarihinde doğup ve şuan yaşayan üç kişi olduğunu dile getiren Vali Arslantaş, Cumhuriyetin kuruluşunda doğmuş olan Mehmet amcaya bakan oğlu Veli Altınkaynak'a ve eşine teşekkür etti.

Vali Arslantaş ziyareti sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimiz ile aynı yaştı olan Mehmet Altınkaynak'ı ziyaret ettik. Mehmet amcamız 29 Ekim 1923 doğumlu. Cumhuriyet ile yaşıt. Cumhuriyetim bütün evrelerini gün gün, kazanımlarını dakika dakika, saat saat yaşayıp, şahit olmuş bizim ulu çınarlarımızdan bir tanesidir. Sağlıklı sıhhatli görmüş olmaktan, çocuklarının ve torunlarının ona olan ilgisinden, bakımından şefkatinden, merhametinden son derece etkilendik. Allah nice sağlık sıhhat ve mutluluk içerisinde yıllar yaşamasını nasip etsin. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak ve onun şahidiyle bugün burada Garnizon Komutanımız, Ağır Ceza Reisimiz, Rektörümüz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanız ile birlikte ziyaret etmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Biz kendisine sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Ziyareti sırasında Vali Arslantaş'a, Garnizon Komutanı P. Alb. Mehmet Fatih Ören, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirdik ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. J. Alb. Hakan Başaklıgil eşlik etti.