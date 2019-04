Vali Şıldak: "Özel idareler kendine has bir modele sahip"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Özel idareler kendine has bir modele sahip. Bu model içindeki uyumdan her zaman güç doğar, vatandaşımız için iyi sonuçlar doğar. Biz de bu yaklaşım içinde kaynaklarımız nispetinde, mümkünse bu kaynaklarımızı daha da geliştirmeye çalışarak hep beraber bütün imkanları kullanarak, en optimal ölçekte, en tasarruflu şekilde hizmet etme arzusunu burada ifade ediyoruz" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve İl Genel Meclisine ziyarette bulundu. İl Özel İdaresi'nde gerçekleşen ziyarette Meclis Başkanı Akbıyık'ı odasında ziyaret eden Vali Şıldak, bu ziyaretin ardından Nisan ayının 4. birleşimi için toplanan İl Genel Meclisi Üyelerine hitap ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunup başarılar diledi. Vali Hasan Şıldak Meclis Salonunda yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisinin büyük çoğunluğunun 31 Mart seçimleriyle yenilenmiş olduğunu kaydetti. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte artık yeni bir hizmet dönemine girildiğini dile getiren Şıldak, "İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin genel karar organıdır. Bugün Genel Sekreter Yardımcımız Asım bey de size bir bilgilendirme yaptı. Mevzuattaki hükümler ve uygulamalar konusunda önemli hususları ilk andan itibaren bilginize sunmak istedik. Bu manada İl Özel İdaresi nedir diye baktığımızda, tarihsel süreç içerisinde Özel İdareler Cumhuriyet öncesi döneme uzanan Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ilk yapılanmasını oluşturmuş ve idari sistemimiz içinde bir mahalli idare birimi olarak çok önemli görevleri ifa eder hale gelmiştir. Kırsal bölge olarak tanımladığımız belediye sınırları dışındaki bütün alanlardaki en başta alt yapı olmak üzere önemli hizmetlerin icra organıdır. Bu bakımdan köyde, kırsalda ne görürseniz özel idarenin eseri olarak görürsünüz. Amacı kırsal bölgenin en başta temel alt yapı olarak, yol, içme suyu, sulama, kanalizasyon, köy içi düzenlemeler gibi her türlü alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, yeni yapılanmayla birlikte il özel idaresi kanunuyla, aynı zamanda diğer bütün yatırımcı kuruluşların da eğitim, sağlık başta olmak üzere elidir, koludur. Bu manada insanımıza doğrudan hizmet götürmenin en etkili vasıtası olmuştur. Bugün de bu hizmetleri başarıyla ifa etmektedir" ifadelerinde bulundu.

İl encümenin de hayırlı olmasını temenni eden Şıldak, yeni dönemde bu organlar arasındaki karşılıklı iş birliği ve uyumun son derece önemli olduğunun altını çizdi. Hızlı, istikrarlı ve samimi bir çalışma temposu içerisinde mevzuata uygun, işbirliği ve uyuma açık, her zaman kapısını vatandaşa açık tutan bir yönetim uygulaması gerçekleştirildiğini kaydeden Şıldak, "Bu manada Özel İdarede de aynı sistem içinde vatandaş odaklı, istikrarlı, plan program çerçevesinde, hızlı ve düzenli bir çalışmayı hep beraber ortaya koyacağız inşallah bu dönemde. Burada da en önemli husus yapılacak hizmetlerin doğru tespiti, ihtiyaca göre iyi analizler yapılması ve bütçe disiplinine uygun bir harcama yöntemi, harcama usulü geliştirilmesidir diye düşünüyorum. Bizler tabi sizlerin aldığı kararların uygulayıcısıyız. Özel idarenin iki tarafı vardır. Bir tarafında siyasi kanat, bir tarafında bürokratik kanat. Hiçbir kurumda olmayan bir uygulama bu. Özel idareler kendine has bir modele sahip. Bu model içindeki uyumdan her zaman güç doğar, vatandaşımız için iyi sonuçlar doğar. Biz de bu yaklaşım içinde kaynaklarımız nispetinde, mümkünse bu kaynaklarımızı daha da geliştirmeye çalışarak hep beraber bütün imkanları kullanarak, en optimal ölçekte, en tasarruflu şekilde hizmet etme arzusunu burada ifade ediyoruz. Bütçe disiplinine uyumlu davranma bizim için elzem. İl Özel İdaresinin harcama şekli, yöntemi, bütçenin yapılışı, yatırım programının gerçekleştirilmesi, bütün bunlar bir süreç dahilinde gerçekleşiyor ve sizlerden istirhamım bu süreçleri titizlikle uygulayalım. Görev tanımlarına ve yapılmış olan planlamalara uygun bir çerçevede İlimizin gelişmesine yönelik her türlü hizmetin içinde olalım. Özel İdarenin hizmet alanı çok geniş. Yani turizmden sağlığa, eğitimden kültüre, çevreye gibi her alana harcama yapma imkanımız, planlama yapma imkanımız, yatırım gerçekleştirme imkanımız mevcut. Bütün bakanlıkların zaten ilimize gönderilen ödenekleri Özel İdaremiz vasıtasıyla kullanılıyor. Ben bu çerçevede bu konuşma vesilesiyle, genel sekreterliğimizi yürütmekte olan Vali Yardımcımıza, genel sekreter yardımcılarımıza ve bütün şube müdürlerimize teşekkür ediyorum. En az altı ay süredir çok disiplinli, planlı bir çalışma temposu içerisinde ve hızlı bir çalışma ortaya koyarak insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerin gelişi ve katkılarıyla bu tempo inanıyorum ki, daha da etkili bir seviyeye ulaşacak. Bu duygu ve düşüncelerle görevinizde başarılar diliyorum" diye belirtti.