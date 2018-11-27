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Vali Şıldak, vatandaşların sorunlarını dinledi

Burdur Vali Hasan Şıldak, ilkini geçen hafta Salı günü başlattığı “Vatandaşla Buluşma Toplantıları”nda vatandaşların sorunlarını dinledi.


Burdur'da ilk geçen hafta başlayan “Vatandaşla Buluşma Toplantıları” Valilik Toplantı Salonunda Vali Hasan Şıldak'ın katılıyla gerçekleştirildi. Vali Şıldak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ramazan Erdim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Taşdemir'de hazır bulunduğu görüşmelerde vatandaşları tek tek dinledi. Talepleri alan Şıldak, ilgili kurumlara imkanlar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini istedi.

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